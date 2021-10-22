Саккари: никогда не играла с Халеп, но знала, чего от неё ждать
Поделиться
Теннисистка из Греции Мария Саккари прокомментировала победу над румынкой Симоной Халеп со счётом 6:4, 6:4 и выход в полуфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля», которой проходит в Москве.
«Это был очень трудный матч. Я никогда не играла с Симоной, но знала, чего от неё ждать. Она возвращает все мячи, которые даже сложно представить. При счёте 5:1 не удалось подать на матч, но я справилась. Очень рада, что прошла дальше.
Не знаю, что произошло при 5:1. Наверное сказалась усталость. Я последнее время очень много сыграла поединков. Довольна, что смогла с этим неприятным моментом справиться», — передаёт слова Саккари корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
За выход в финал Кубка Кремля Саккари сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.
Комментарии
- 22 октября 2021
-
18:09
-
17:57
-
17:48
-
17:31
-
16:59
-
16:00
-
15:52
-
15:43
-
15:04
-
14:45
-
14:14
-
14:00
-
13:47
-
13:29
-
13:10
-
13:03
-
12:33
-
11:31
-
11:11
-
09:08
-
09:06
-
08:59
-
08:53
-
08:52
-
08:42
-
00:54
-
00:44
- 21 октября 2021
-
23:34
-
23:21
-
23:13
-
22:12
-
22:00
-
21:48
-
21:08
-
20:59
Партнерский контент