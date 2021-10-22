Саккари: никогда не играла с Халеп, но знала, чего от неё ждать

Теннисистка из Греции Мария Саккари прокомментировала победу над румынкой Симоной Халеп со счётом 6:4, 6:4 и выход в полуфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля», которой проходит в Москве.

«Это был очень трудный матч. Я никогда не играла с Симоной, но знала, чего от неё ждать. Она возвращает все мячи, которые даже сложно представить. При счёте 5:1 не удалось подать на матч, но я справилась. Очень рада, что прошла дальше.



Не знаю, что произошло при 5:1. Наверное сказалась усталость. Я последнее время очень много сыграла поединков. Довольна, что смогла с этим неприятным моментом справиться», — передаёт слова Саккари корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

За выход в финал Кубка Кремля Саккари сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.