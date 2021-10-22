Анастасия Павлюченкова: у молодых теннисисток никакого пиетета перед старшими

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова после поражения от чешки Маркеты Вондроушовой в четвертьфинале турнира «ВТБ Кубок Кремля» рассказала, чем теннисный тур сейчас отличается от того, который был 10-12 лет назад.

«Как изменились молодые игроки? Я могу сравнить с собой 18-летней. Отношение изменилось, ко мне старшие игроки относились как к молодой, это было пугающе даже. Я тогда проигрывала много матчей, потому что слишком уважала соперниц, хотя сама уже была в топ-30. А сейчас я у молодых этого не вижу, и думаю, это хорошо. У них никакого пиетета перед старшими. Они думают, что уже могут всё, бьют со всей силы, никого и ничего не стесняются.

Нужно ли ATP и WTA чуть-чуть пересмотреть календарь, чтобы было комфортнее играть? Это правда, реально нигде нет такого длинного сезона, а у мужчин он ещё длиннее, аж до декабря. И каждый турнир очень важен, если где-то не сыграешь, тебя кто-то обойдёт. И вот как раз сегодня мне не хватило сил. У меня просто нет времени сесть и подумать, что мне улучшить», — приводит слова Павлюченковой пресс-служба Кубка Кремля.