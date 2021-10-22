Анастасия Павлюченкова: я немного выхолощена эмоционально и физически

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова после поражения от чешки Маркеты Вондроушовой в четвертьфинале турнира «ВТБ Кубок Кремля» пожаловалась на сильную усталость.
«Стали ли соперницы по-другому на меня настраиваться после финала «Ролан Гаррос»? Я не думаю, что есть какая-то разница. Я уже давно в туре, каждая соперница знает меня хорошо. Надеюсь, что я сложная соперница для всех и финал «Ролан Гаррос» тут ничего не изменил. Просто после того финала было очень много турниров, много матчей. Олимпиада отняла много сил и эмоций, потом американская серия. Я немного выхолощена эмоционально и физически. Это была как будто гонка, которая никак не закончится. Я просто уже не так свежа, мне надо восстановиться и вернуться с новыми силами», — приводит слова Павлюченковой пресс-служба Кубка Кремля.
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