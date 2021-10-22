Хачанов вышел в полуфинал Кубка Кремля и может встретиться с Карацевым

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля», которой проходит в Москве. В четвертьфинальном матче соревнований посеянный третьим Хачанов нанёс поражение представителю Австралии Джону Миллману со счётом 7:5, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты.
Хачанов выполнил 19 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 из 15 брейк-пойнтов. Миллман один раз подал навылет, один раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 12.
Хачанов сравнял счёт в личном противостоянии с Миллманом на турнирах под эгидой АТР-тура — 1-1.
За выход в финал Кубка Кремля Хачанов сыграет с победителем четвертьфинала, в котором встретятся посеянный вторым Аслан Карацев и француз Жиль Симон, играющий здесь по защищённому рейтингу.
- 22 октября 2021
-
22:18
-
21:27
-
21:12
-
19:00
-
18:43
-
18:09
-
17:57
-
17:48
-
17:31
-
16:59
-
16:00
-
15:52
-
15:43
-
15:04
-
14:45
-
14:14
-
14:00
-
13:47
-
13:29
-
13:10
-
13:03
-
12:33
-
11:31
-
11:11
-
09:08
-
09:06
-
08:59
-
08:53
-
08:52
-
08:42
-
00:54
-
00:44
- 21 октября 2021
-
23:34
-
23:21
-
23:13