Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хачанов вышел в полуфинал Кубка Кремля и может встретиться с Карацевым

Хачанов вышел в полуфинал Кубка Кремля и может встретиться с Карацевым
Комментарии

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля», которой проходит в Москве. В четвертьфинальном матче соревнований посеянный третьим Хачанов нанёс поражение представителю Австралии Джону Миллману со счётом 7:5, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты.

Хачанов выполнил 19 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 из 15 брейк-пойнтов. Миллман один раз подал навылет, один раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 12.

Хачанов сравнял счёт в личном противостоянии с Миллманом на турнирах под эгидой АТР-тура — 1-1.

За выход в финал Кубка Кремля Хачанов сыграет с победителем четвертьфинала, в котором встретятся посеянный вторым Аслан Карацев и француз Жиль Симон, играющий здесь по защищённому рейтингу.

Кубок Кремля (м). 1/4 финала
22 октября 2021, пятница. 18:45 МСК
Джон Миллман
62
Австралия
Джон Миллман
Д. Миллман
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 4  
7 		7 7  
         
Карен Хачанов
31
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021