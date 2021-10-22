Хачанов вышел в полуфинал Кубка Кремля и может встретиться с Карацевым

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля», которой проходит в Москве. В четвертьфинальном матче соревнований посеянный третьим Хачанов нанёс поражение представителю Австралии Джону Миллману со счётом 7:5, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты.

Хачанов выполнил 19 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 из 15 брейк-пойнтов. Миллман один раз подал навылет, один раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 12.

Хачанов сравнял счёт в личном противостоянии с Миллманом на турнирах под эгидой АТР-тура — 1-1.

За выход в финал Кубка Кремля Хачанов сыграет с победителем четвертьфинала, в котором встретятся посеянный вторым Аслан Карацев и француз Жиль Симон, играющий здесь по защищённому рейтингу.