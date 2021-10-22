Карен Хачанов: рад, что смог дожать, выстоять и вышел в полуфинал

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над австралийцем Джоном Миллманом со счётом 7:5, 7:6 (7:4) и выход в полуфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля», которой проходит в Москве.
«Если честно, у нас все матчи с Миллманом были такие тяжёлые. Просто так забить ему невозможно, он сам ничего не отдаёт. Вообще был хороший матч. Я вёл в счёте, отдавал подачу, но это игра. Реально был очень тяжёлый матч, очень устал. Немного расстроился, когда не угадал с челленджем на тай-брейке. Но сегодня было очень много таких близких мячей. Я ошибался, он попадал в линию, но это всё часть спорта. Бывает выплеск нервов во время матча. Но рад, что смог дожать, выстоять и вышел в полуфинал.
Сегодня была уже серьёзная поддержка трибун, гораздо больше зрителей. Спасибо всем! Надеюсь, в выходные придёт ещё больше народу», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
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