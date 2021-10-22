Карацев вышел в полуфинал Кубка Кремля и встретится с Хачановым

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в полуфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля», которой проходит в Москве. В четвертьфинальном матче второй сеяный Карацев нанёс поражение французу Жилю Симону со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

Карацев ни разу не подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. Симон подал три эйса, допустил одну ошибку на подаче и использовал обе возможности взять подачу соперника.

28-летний Карацев и 36-летний Симон впервые встречались друг с другом в официальном матче.

За выход в финал Кубка Кремля Карацев сыграет с третьей ракеткой турнира — соотечественником Кареном Хачановым.

Призовой фонд турнира составляет $ 697 125. Действующим победителем соревнований является россиянин Андрей Рублёв, который не сумел выйти в четвертьфинал в 2021 году.