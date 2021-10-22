«Ждём полные трибуны». Карацев — о предстоящем полуфинале Кубка Кремля с Хачановым
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После победы над французом Жилем Симоном в четвертьфинале турнира «ВТБ Кубок Кремля», которой проходит в Москве, российский теннисист Аслан Карацев заявил о желании увидеть полные трибуны на полуфинальном матче с соотечественником Кареном Хачановым.
«Хорошо, что два россиянина в полуфинале, постараемся показать лучший теннис. Ждём полные трибуны», — передаёт слова Карацева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
Один из российских теннисистов при любом исходе полуфинала сыграет за титул домашнего турнира. Хачанов уже завоевывал Кубок Кремля в 2018 году, Карацеву это пока не удавалось.
На турнирах АТР Хачанов дважды обыгрывал Карацева. На «челленджерах» и «фьючерсах» Аслану удалось лишь однажды взять верх над Кареном.
Новость по темеКарацев вышел в полуфинал Кубка Кремля и встретится с Хачановым
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