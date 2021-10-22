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«Увидимся завтра, Москва». Карен Хачанов пригласил болельщиков на полуфинал Кубка Кремля

«Увидимся завтра, Москва». Карен Хачанов пригласил болельщиков на полуфинал Кубка Кремля
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Российский теннисист Карен Хачанов оценил победу в четвертьфинальном матче турнира «ВТБ Кубок Кремля» над австралийцем Джоном Миллманом со счётом 7:5, 7:6 (7:4). За выход в финал Хачанов сыграет с соотечественником Асланом Карацевым.

«Хороший и боевой матч получился сегодня! Спасибо всем за поддержку! Всегда приятно играть дома. Увидимся завтра, Москва», — написал Хачанов на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Карена Хачанова в «Инстаграме».

Также Хачанов оценил поддержку московских трибун на пресс-конференции после четвертьфинала.

«Мне нравится! Где, как ни дома, за тебя будут болеть. Если и дома будут уныло сидеть, то больше нигде за тебя не поболеют. Люблю, когда трибуны энергичны после красивых розыгрышей», — приводит слова Хачанова пресс-служба Кубка Кремля.

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