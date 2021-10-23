Первая ракетка мира Барти отказалась от участия в Итоговом турнире WTA

25-летняя австралийская теннисистка Эшли Барти, являющаяся первой ракеткой мира, отказалась от участия в Итоговом турнире WTA, который пройдёт в Гвадалахаре (Мексика) с 10 по 17 ноября.

«Я хотела бы, чтобы все знали, что я не буду участвовать ни в каких других турнирах в 2021 году, включая финал WTA в Мексике. Это было трудное решение, но мне нужно сосредоточиться на состоянии своего здоровья и восстановлении после сезона 2021 года.

С учётом постоянных проблем, связанных с возвращением в Квинсленд, и требований карантина, я не хочу ставить под угрозу свою подготовку к домашнему Открытому чемпионату Австралии в Мельбурне в январе», — приводит слова Барти Associated Press.

Напомним, Эшли Барти с понедельника, 18 октября, начала свою 100-ю неделю в ранге лидера рейтинга WTA. Ранее подобного достижения добивались лишь семеро теннисисток, а именно Штеффи Граф, Мартина Навратилова, Серена Уильямс, Крис Эверт, Мартина Хингис, Моника Селеш и Жюстин Энен.