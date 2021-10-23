Екатерина Александрова вышла в финал Кубка Кремля на отказе соперницы

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в финал турнира «ВТБ Кубок Кремля». Её соперница по полуфинальному матчу, греческая теннисистка Мария Саккари, посеянная под третьим номером, не смогла завершить матч из-за проблем со здоровьем. Об отказе от продолжения борьбы Саккари сообщила в первом сете при счёте 4:1 в пользу Александровой.
Александрова уже во второй раз на Кубке Кремля — 2021 продвинулась по турнирной сетке на отказе соперницы. В первом круге продолжить борьбу с россиянкой отказалась пятая сеяная — представительница Туниса Онс Жабер. Тогда Александрова успела выиграть первый сет 6:1 и вела во втором — 1:0.
За титул домашнего турнира Александрова сыграет с девятой ракеткой соревнований — представительницей Эстонии Анетт Контавейт.
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