Екатерина Александрова прокомментировала первый выход в финал Кубка Кремля

Российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала выход в финал турнира «ВТБ Кубок Кремля».

Её соперница по полуфинальному матчу, греческая теннисистка Мария Саккари, посеянная под третьим номером, не смогла завершить матч из-за проблем со здоровьем. За титул домашнего турнира Александрова сыграет с представительницей Эстонии Анетт Контавейт.



«Если честно, я не заметила в начале игры каких-то предпосылок, что матч досрочно закончится. Но год был тяжёлый, тяжело выдержать эту нагрузку. Расстроилась, что не доиграла матч до конца. Желаю Марии скорейшего выздоровления.



Чего ожидаю от своего первого финала Кубка Кремля? С Аннет мы играли один раз. Тот матч был сложный. Тем более, теперь это будет финал. Я приложу все силы. Большая честь играть здесь в финале, в Москве. Надеюсь увидеть вас тут завтра», — передаёт слова Александровой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.