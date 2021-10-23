Остапенко и Синякова стали чемпионками Кубка Кремля в парном разряде

Представительница Латвии Елена Остапенко и чешка Катержина Синякова стали чемпионками турнира WTA-500 «ВТБ Кубок Кремля» (Москва) в парном разряде.

В решающем матче турнира вторые сеяные Остапенко и Синякова обыграли Надежду Кичёнок (Украина) и Иону-Ралуку Олару (Румыния) со счётом 6:2, 4:6, [10:8]. Встреча продлилась 1 час 32 минуты. Остапенко и Синякова 2 раза подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 5. На счету Кичёнок/Олару (4) — 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 5. Отметим, что из 18 розыгрышей чемпионского тай-брейка 11 завершились мини-брейками.

Ранее определились финалистки Кубка Кремля в одиночном разряде, за титул 2021 года поборются эстонка Анетт Контавейт и россиянка Екатерина Александрова.