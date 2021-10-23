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Марин Чилич вышел в финал Кубка Кремля, где сыграет с Хачановым или Карацевым

Марин Чилич вышел в финал Кубка Кремля, где сыграет с Хачановым или Карацевым
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41-я ракетка мира хорват Марин Чилич вышел в решающий матч турнира категории ATP-250 «ВТБ Кубок Кремля» (Москва), который завершится 24 октября. В матче 1/2 финала он обыграл представителя Литвы Ричардаса Беранкиса со счётом 6:3, 6:4.

Встреча продлилась 1 час 31 минуту. Чилич 10 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету его соперника ни однного эйса, 3 двойные ошибки и один брейк

За главный трофей Кубка Кремля Чилич сразится с победителем российского дерби между Кареном Хачановым и Асланом Карацевым. Стоит отметить, что хорват является двукратным чемпионом московских соревнований.

Действующим победителем соревнований в Москве является Андрей Рублёв, который в 2019 году в решающей встрече обыграл Адриана Маннарино со счётом 6:4, 6:0. В прошлом году турнир был отменён из-за коронавируса. Призовой фонд Кубка Кремля в этом году составил более $ 697 тыс.

Кубок Кремля (м). 1/2 финала
23 октября 2021, суббота. 17:10 МСК
Ричардас Беранкис
107
Литва
Ричардас Беранкис
Р. Беранкис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Марин Чилич
41
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
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