Марин Чилич вышел в финал Кубка Кремля, где сыграет с Хачановым или Карацевым

41-я ракетка мира хорват Марин Чилич вышел в решающий матч турнира категории ATP-250 «ВТБ Кубок Кремля» (Москва), который завершится 24 октября. В матче 1/2 финала он обыграл представителя Литвы Ричардаса Беранкиса со счётом 6:3, 6:4.



Встреча продлилась 1 час 31 минуту. Чилич 10 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету его соперника ни однного эйса, 3 двойные ошибки и один брейк



За главный трофей Кубка Кремля Чилич сразится с победителем российского дерби между Кареном Хачановым и Асланом Карацевым. Стоит отметить, что хорват является двукратным чемпионом московских соревнований.



Действующим победителем соревнований в Москве является Андрей Рублёв, который в 2019 году в решающей встрече обыграл Адриана Маннарино со счётом 6:4, 6:0. В прошлом году турнир был отменён из-за коронавируса. Призовой фонд Кубка Кремля в этом году составил более $ 697 тыс.