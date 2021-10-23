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Сонего заявил, что Джокович может с лёгкостью пропустить Australian Open — 2022

Сонего заявил, что Джокович может с лёгкостью пропустить Australian Open — 2022
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Итальянский теннисист Лоренцо Сонего считает, что серб Новак Джокович может пропустить Открытый чемпионат Австралии, главным условиям для участия в котором является вакцинация.

«Новак выиграл всё и, кажется, сейчас он думает лишь о том, чтобы оставаться спокойным и с удовольствием проводить время. Если он будет считать условия турнира невыгодными для себя, то с лёгкостью его пропустит», — цитирует Сонего Tennis World USA.

Ранее сам Джокович ответил на вопрос о вероятности его участия в Открытом чемпионате Австралии. Напомним, премьер австралийского штата Виктория Дэн Эндрюс намекнул, что Джоковича не пустят на Australian Open, если тот не пожелает вакцинироваться от коронавируса. Предполагается, что на настоящий момент Джокович не делал прививку от коронавируса.

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