Костюк посвятила выход в финал турнира в Тенерифе своей собаке. Ранее её сбил автобус

53-я ракетка мира украинка Марта Костюк заявила, что посвятила выход в финал турнира WTA-250 в Тенерифе (Испания) в парном разряде своей трагически погибшей собаке.
В финальном матче Костюк в паре с соотечественницей Людмилой Кичёнок проиграли норвежско-австралийскому дуэту Ульрикке Эйкери/Эллен Перес со счётом 3:6, 3:6.
«Моя напарница, в принципе, уже всё сказала. Я благодарна всем, кто работал над организацией этого турнира. Поздравляю с победой Ульрикке и Эллен, вы молодцы. На Тенерифе я приехала вместе со своей собакой. В начале недели её сбил автобус. Эта неделя стала для меня очень эмоциональной. Я осталась здесь играть и очень хотела взять титул. К сожалению, я получила только приз финалистки, но и этот трофей я посвящаю своей собаке», — приводит слова Костюк «Большой теннис Украины».
- 23 октября 2021
-
19:07
-
19:00
-
18:42
-
18:16
-
17:47
-
17:36
-
17:17
-
17:05
-
16:49
-
16:10
-
14:56
-
14:41
-
13:37
-
13:29
-
07:16
-
00:47
-
00:12
- 22 октября 2021
-
23:59
-
23:50
-
23:14
-
22:56
-
22:18
-
21:27
-
21:12
-
19:00
-
18:43
-
18:09
-
17:57
-
17:48
-
17:31
-
16:59
-
16:00
-
15:52
-
15:43
-
15:04