Костюк посвятила выход в финал турнира в Тенерифе своей собаке. Ранее её сбил автобус

53-я ракетка мира украинка Марта Костюк заявила, что посвятила выход в финал турнира WTA-250 в Тенерифе (Испания) в парном разряде своей трагически погибшей собаке.

В финальном матче Костюк в паре с соотечественницей Людмилой Кичёнок проиграли норвежско-австралийскому дуэту Ульрикке Эйкери/Эллен Перес со счётом 3:6, 3:6.

«Моя напарница, в принципе, уже всё сказала. Я благодарна всем, кто работал над организацией этого турнира. Поздравляю с победой Ульрикке и Эллен, вы молодцы. На Тенерифе я приехала вместе со своей собакой. В начале недели её сбил автобус. Эта неделя стала для меня очень эмоциональной. Я осталась здесь играть и очень хотела взять титул. К сожалению, я получила только приз финалистки, но и этот трофей я посвящаю своей собаке», — приводит слова Костюк «Большой теннис Украины».