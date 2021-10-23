Шварцман победил Бруксби в полуфинале Антверпена, выиграв один из сетов со счётом 6:0
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Аргентинский теннисист Диего Шварцман вышел в финал турнира категории АТР-250 в Антверпене (Бельгия). В матче 1/2 финала посеянный вторым Шварцман нанёс поражение американцу Дженсону Бруксби — 6:4, 6:0.
Встреча продолжалась 1 час 26 минут. Шварцман ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. Бруксби два раза ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 5.
За главный трофей турнира в Антверпене Шварцман сразится с представителем Италии Янником Синнером, который ранее оказался сильнее Ллойда Джорджа Харриса из Южной Африки.
Призовой фонд турнира в Антверпене составляет € 508 600. Действующим победителем является француз Уго Умбер. Текущий розыгрыш соревнований он пропускает.
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