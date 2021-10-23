Отец Карацева рассказал, в чём Аслан превосходит других игроков тура

Казбек Карацев, отец 22-й ракетки мира россиянина Аслана Карацева, оценил игру сына в полуфинале турнира ATP-250 «ВТБ Кубок Кремля». Карацев (2) в двух сетах обыграл соотечественника Карена Хачанова (3) со счётом 7:6 (9:7), 6:1.

«Я испытываю большую радость за то, что Аслан сыграл от начала до конца. Очень доволен. Аслан со всеми может сыграть по технике. Для него самое главное — быть готовым психологически. Как Аслан говорил в интервью только что, сегодня он думал о каждом мяче, о каждом розыгрыше. Поэтому всё и получилось. Очень много было болельщиков из Осетии, которые поехали специально поддержать Аслана. Он не упомянул это в интервью, но я, его отец, хочу передать им большое спасибо. Сегодня осетинские флаги только развевались. Болельщики давали очень сильную поддержку. Аслану всегда нужна мотивация. Если она у него есть, то игра будет агрессивной и активной.

Аслан играл очень хорошо, но были ошибки. У него есть такая особенность: сначала он играет активно, а потом раз — и снизит. Ладно, когда тебе забивает соперник, но зачем самому смягчать игру? Если у тебя идут активные действия, то игра уже твоя. Я с детства ему это говорю. У Аслана очень хороший приём. Не то чтобы я его хвалил, но есть ли у кого-нибудь в туре такой приём и такое количество мячей на нём? Подача у Аслана хуже, это ещё из детства пошло. Вот за счёт приёма и выиграл сегодня. Чужую подачу берёт — этого у него не отнять», — приводит слова Карацева-старшего сайт «Матч ТВ».

Также Карацев высказался о сопернике сына в борьбе за титул на Кубке Кремля. Им стал двукратный чемпион турнира хорват Марин Чилич.

«С Чиличем надо играть только активно. У него очень сильная и точная подача. Он за счёт неё побеждает. Если Аслан выигрывает за счёт приёма, то Чилич — за счёт подачи», — сказал Карацев.