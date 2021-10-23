Карен Хачанов: если после каждого поражения говорить, что всё плохо, ничего не получится

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал поражение в полуфинале турнира «ВТБ Кубок Кремля». Хачанов в двух сетах проиграл соотечественнику Аслану Карацеву со счётом 6:7 (7:9), 1:6.

«Тай-брейк сыграл ключевую роль? Да, 100%. Первый сет был очень ровный, мы оба хорошо играли на подаче, шансы использовали. У меня было даже больше возможностей для брейка, я чувствовал маленькое преимущество в розыгрышах. Я вел 6:3 на тай-брейке, он выполнил две первых подачи, потом я в розыгрыше ошибся справа, затем грубая ошибка слева — и он выиграл тай-брейк. Это было важно. Во втором сете я вышел с таким же настроем, продолжать играть, матч длинный. Но с первого гейма чуть подсел, начал ошибаться, и со счёта 0:3 всё разладилось окончательно. Я продолжал играть, боролся. Но он очень агрессивно и хорошо сыграл в каких-то розыгрышах. Может, если бы сделал брейк, был бы шанс вернуться. Но не получилось, что поделаешь», — приводит слова Хачанова пресс-служба Кубка Кремля.

Также Хачанов поделился эмоциями от выступления в Москве.

«Неделя позитивная. Если после каждого проигрыша говорить, что всё плохо, ничего не получится. Нужно видеть позитив, видеть плюсы, делать выводы и двигаться дальше. Дошёл до полуфинала дома, играли с Асланом полуфинал — уровень был хороший. Я чувствую себя хорошо. Обидно только за результат, а в остальном — позитивная неделя», — ответил Хачанов.