Карацев – о Чиличе: знаю, как он играет, знаю, что он будет делать. Я готов

22-я ракетка мира россиянин Аслан Карацев поделился ожиданиями от финального матча на турнире ATP-250 «ВТБ Кубок Кремля» (Москва), где он сыграет с хорватом Марином Чиличем.

В полуфинале соревнований Карацев в двух сетах обыграл соотечественника Карена Хачанова со счётом 7:6 (9:7), 6:1 и вышел в третий в сезоне и карьере финал на уровне ATP.

«Я думаю, его сильная сторона — это подача, в первую очередь. Надо будет много гадать. Я буду пытаться принимать его первый мяч, а там уже на задней линии будет полегче. Я играл с ним в Цинциннати, проиграл. Там была пауза из-за дождя, что немного сбило меня с ритма. Я готов к новой встрече с ним, восстановлюсь и завтра будет видно. Я знаю, как он играет. Знаю, что он будет делать. Я готов», — приводит слова Карацева пресс-служба Кубка Кремля.