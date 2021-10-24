Александрова: финал Кубка Кремля – главное достижение в карьере, но мне нужна победа

Российская теннисистка Екатерина Александрова поделилась ожиданиями от финального матча на турнире WTA-500 «Кубок Кремля» (Москва), где она сразится с представительницей Эстонии Анетт Контавейт.

«Мы играли в Остраве три сета, я вела весь матч, но проиграла, имея большое преимущество. Это было болезненное поражение, надеюсь, я извлекла из него уроки. Завтра будет другой матч, другая атмосфера, надеюсь, результат тоже будет другим. Чёткого плана не будет, я в основном действую по ситуации, главное — играть спокойно с самого начала, а там уже — как сложится. Я готова на 100 процентов и даже больше. С нетерпением жду завтрашнего дня.

Финал Кубка Кремля – моё главное достижение в карьере? Наверное, да, потому что этот турнир крупнее, чем тот, который я выиграла в Китае. Но мне надо ещё завтра победить. Финал — это хорошо, но завтра мне нужна победа», — приводит слова Александровой пресс-служба Кубка Кремля.