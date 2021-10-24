Александр Зверев намекнул, что уже вакцинировался для участия в Australian Open — 2022

Четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев прокомментировал правило, в соответствии с которым на Australian Open – 2022 пустят только дважды привитых теннисистов. Официальной информации о том, что сам Зверев сделал прививку от коронавируса, пока нет.
На грядущем турнире ATP-500 в Вене (Австрия) Зверев посеян под вторым номером и в первом круге померится силами с сербом Филипом Краиновичем.
«Каждый имеет право решать этот вопрос самостоятельно. Всё, что я знаю, это то, что по правилам Австралии непривитым теннисистам вряд ли вообще разрешат играть. У меня такой проблемы нет. Но также я не из тех людей, кто хотел бы говорить об этом публично. На мой взгляд, это личное дело каждого, каждый должен решать сам за себя», — приводит слова Зверева Reddit.
- 24 октября 2021
-
10:41
-
00:30
-
00:14
- 23 октября 2021
-
23:37
-
22:24
-
22:11
-
21:46
-
21:38
-
21:30
-
21:13
-
20:55
-
20:53
-
20:43
-
20:40
-
19:56
-
19:36
-
19:07
-
19:00
-
18:42
-
18:16
-
17:47
-
17:36
-
17:17
-
17:05
-
16:49
-
16:10
-
14:56
-
14:41
-
13:37
-
13:29
-
07:16
-
00:47
-
00:12
- 22 октября 2021
-
23:59
-
23:50