Александр Зверев намекнул, что уже вакцинировался для участия в Australian Open — 2022

Четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев прокомментировал правило, в соответствии с которым на Australian Open – 2022 пустят только дважды привитых теннисистов. Официальной информации о том, что сам Зверев сделал прививку от коронавируса, пока нет.

На грядущем турнире ATP-500 в Вене (Австрия) Зверев посеян под вторым номером и в первом круге померится силами с сербом Филипом Краиновичем.

«Каждый имеет право решать этот вопрос самостоятельно. Всё, что я знаю, это то, что по правилам Австралии непривитым теннисистам вряд ли вообще разрешат играть. У меня такой проблемы нет. Но также я не из тех людей, кто хотел бы говорить об этом публично. На мой взгляд, это личное дело каждого, каждый должен решать сам за себя», — приводит слова Зверева Reddit.