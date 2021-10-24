Карен Хачанов испытывает проблемы с получением французской визы и задержится в Москве

Российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от выступления на грядущем турнире ATP-250, который пройдёт в Санкт-Петербурге (Россия) с 25 по 31 октября. Хачанов посеян под шестым номером и начнёт турнир встречей с французом Адрианом Маннарино.
Ранее Хачанов проиграл соотечественнику Аслану Карацеву в борьбе за выход в финал турнира ATP-250 «ВТБ Кубок Кремля» (Москва). Встреча завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:1 в пользу Карацева.
«Не смотрел сетку, планировал ехать туда завтра, но случилась проблема с французской визой. Чтобы попасть на турнир в Париже, придётся до понедельника побыть в Москве – мне в ускоренном порядке должны сделать визу. Поеду в Санкт-Петербург в понедельник, и тогда уже буду разбираться, с кем мне играть», — приводит слова Хачанов пресс-служба Кубка Кремля.
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