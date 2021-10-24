Шамиль Тарпищев: ждём от Карацева с Чиличем суперматч на Кубке Кремля
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от финальных матчей на «ВТБ Кубке Кремля».
«Ждём суперматч от Карацева с Чиличем, будет очень интересно. Сейчас непростое время. Жалко, что нет зрителей. Ребята показывают очень качественный теннис, много матчей, где никто не хочет уступать. У женщин сверхсильный состав. Каждый матч — настоящий праздник тенниса.
После Индиан-Уэллса тяжеловато играть из-за акклиматизации. Тому же Рублёву не хватило двух-трёх дней, чтобы прийти в себя. Он после прилёта из Америки три матча сыграл, но, перелетая океан, восстановиться не успел. А впереди ещё длинный сезон. Сегодня же мы все ожидаем побед от наших ребят», — приводит слова Тарпищева сайт «Матч ТВ».
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