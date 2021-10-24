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Екатерина Александрова в упорной борьбе уступила Анетт Контавейт в финале Кубка Кремля

Екатерина Александрова в упорной борьбе уступила Анетт Контавейт в финале Кубка Кремля
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Российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела стать чемпионкой турнира категории WTA-500 «ВТБ Кубок Кремля» (Москва).

В решающем матче Александрова в трёх сетах проиграла представительнице Эстонии Анетт Контавейт (9/WC) со счётом 6:4, 4:6, 5:7. Битва за титул продлилась 2 часа 25 минут. Александрова 5 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Контавейт 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Отметим, что по ходу встречи Контавейт уступала со счётом 4:6, 0:4, однако подопечная Дмитрия Турсунова сумела вернуться в игру и взять 7 геймов подряд. Для Контавейт это четвёртый титул в карьере.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. В 2019 году турнир выиграла швейцарка Белинда Бенчич, которая ранее отказалась от защиты титула, а в 2020-м соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса.

Кубок Кремля (ж). Финал
24 октября 2021, воскресенье. 12:05 МСК
Екатерина Александрова
37
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 5
4 		6 7
         
Анетт Контавейт
20
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
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