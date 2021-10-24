Анетт Контавейт поблагодарила Дмитрия Турсунова в чемпионской речи на Кубке Кремля

20-я ракетка мира эстонка Анетт Контавейт поблагодарила тренера Дмитрия Турсунова за вклад в победу на турнире WTA-500 «ВТБ Кубок Кремля». В решающем матче Контавейт в упорной борьбе обыграла россиянку Екатерину Александрову со счётом 4:6, 6:4, 7:5. Для подопечной россиянина Турсунова это четвёртый титул в карьере и третий в сезоне.

«Хочу поздравить Екатерину с хорошим турниром. Также хочу поблагодарить моего тренера Дмитрия Турсунова, что он приехал сюда и провёл со мной эту неделю, помог мне выиграть. Надеюсь, что мы ещё долго будем работать вместе. Ещё хочу поблагодарить директора турнира Алексея Селиваненко за то, что предоставил мне уайлд-кард», — передаёт слова Контавейт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.