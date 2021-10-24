Анетт Контавейт поблагодарила Дмитрия Турсунова в чемпионской речи на Кубке Кремля
Поделиться
20-я ракетка мира эстонка Анетт Контавейт поблагодарила тренера Дмитрия Турсунова за вклад в победу на турнире WTA-500 «ВТБ Кубок Кремля». В решающем матче Контавейт в упорной борьбе обыграла россиянку Екатерину Александрову со счётом 4:6, 6:4, 7:5. Для подопечной россиянина Турсунова это четвёртый титул в карьере и третий в сезоне.
«Хочу поздравить Екатерину с хорошим турниром. Также хочу поблагодарить моего тренера Дмитрия Турсунова, что он приехал сюда и провёл со мной эту неделю, помог мне выиграть. Надеюсь, что мы ещё долго будем работать вместе. Ещё хочу поблагодарить директора турнира Алексея Селиваненко за то, что предоставил мне уайлд-кард», — передаёт слова Контавейт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
Комментарии
- 24 октября 2021
-
15:00
-
14:52
-
14:44
-
14:32
-
14:28
-
12:35
-
10:41
-
00:30
-
00:14
- 23 октября 2021
-
23:37
-
22:24
-
22:11
-
21:46
-
21:38
-
21:30
-
21:13
-
20:55
-
20:53
-
20:43
-
20:40
-
19:56
-
19:36
-
19:07
-
19:00
-
18:42
-
18:16
-
17:47
-
17:36
-
17:17
-
17:05
-
16:49
-
16:10
-
14:56
-
14:41
-
13:37
Партнерский контент