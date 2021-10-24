Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Состоялась церемония награждения стипендиатов Фонда «Президентский центр Бориса Ельцина»

Состоялась церемония награждения стипендиатов Фонда «Президентский центр Бориса Ельцина»
Комментарии

Вчера, 23 октября, состоялась церемония награждения стипендиатов Фонда «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина». В ней приняла участие Татьяна Юмашева, член попечительского совета Ельцин-центра.

«Я горжусь тем, что мой папа, Борис Николаевич Ельцин, когда в канун 2000 года ушёл с поста президента России, учредил данную стипендию, которая вручается ежегодно 24 российским теннисистам в возрасте от 14 до 17 лет. Он сам вручал, потом эстафету приняла мама, Наина Иосифовна, которая, к сожалению, не смогла присутствовать из-за ситуации с ковидом, но по традиции ждёт в следующем году на знаменитые пирожки и печенье», — приводит слова Юмашевой пресс-служба «ВТБ Кубка Кремля».

В возрастной группе до 15 лет премии удостоились Дарья Шадчиева и Наира Геворкян, до 16 лет – Елена Приданкина и до 17 лет – Диана Шнайдер, участница квалификационного этапа Кубка Кремля. Среди юношей до 14 лет были награждены Тимофей Дерепаско, Егор Плешивцев, в группе до 15 лет – Дмитрий Бурцев, Артур Аюханов, Дмитрий Бессонов, до 16 лет –Руслан Тюкаев, Ярослав Дёмин и до 17 лет – Константин Жжёнов.

«Фанат №1». Как Борис Ельцин раскрутил в России теннис и Кубок Кремля «Фанат №1». Как Борис Ельцин раскрутил в России теннис и Кубок Кремля
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021