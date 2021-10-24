Состоялась церемония награждения стипендиатов Фонда «Президентский центр Бориса Ельцина»

Вчера, 23 октября, состоялась церемония награждения стипендиатов Фонда «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина». В ней приняла участие Татьяна Юмашева, член попечительского совета Ельцин-центра.
«Я горжусь тем, что мой папа, Борис Николаевич Ельцин, когда в канун 2000 года ушёл с поста президента России, учредил данную стипендию, которая вручается ежегодно 24 российским теннисистам в возрасте от 14 до 17 лет. Он сам вручал, потом эстафету приняла мама, Наина Иосифовна, которая, к сожалению, не смогла присутствовать из-за ситуации с ковидом, но по традиции ждёт в следующем году на знаменитые пирожки и печенье», — приводит слова Юмашевой пресс-служба «ВТБ Кубка Кремля».
В возрастной группе до 15 лет премии удостоились Дарья Шадчиева и Наира Геворкян, до 16 лет – Елена Приданкина и до 17 лет – Диана Шнайдер, участница квалификационного этапа Кубка Кремля. Среди юношей до 14 лет были награждены Тимофей Дерепаско, Егор Плешивцев, в группе до 15 лет – Дмитрий Бурцев, Артур Аюханов, Дмитрий Бессонов, до 16 лет –Руслан Тюкаев, Ярослав Дёмин и до 17 лет – Константин Жжёнов.
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