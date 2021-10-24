Американская теннисистка Джессика Пегула вышла замуж

24-я ракетка мира американка Джессика Пегула вышла замуж за Тейлора Гэхагена.

Напомним, на прошедшем турнире в Индиан-Уэллсе Пегула дошла до четвертьфинала, где уступила Виктории Азаренко (Беларусь).

Ранее спортсменка жаловалась на тяжёлый график и усталость в конце сезона.

«Состояние??? Мои долбаные ногти без суперклея уже не держатся — вот такое вот состояние. А ещё я только что пролила что-то на футболку. Индиан-Уэллс… Последний турнир года, не считая Кубка Билли Джин Кинг — я уже просто не выдерживаю…



Тем не менее на этот турнир я приехала очень уверенной в себе. Всё, что я сейчас хочу — просто хорошо выступать и не заглядывать далеко вперёд», — сказала американка после одного из матчей в Индиан-Уэллсе.