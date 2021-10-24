Аслан Карацев стал победителем Кубка Кремля

Российский теннисист Аслан Карацев обыграл хорвата Марина Чилича в финальном матче «ВТБ Кубка Кремля» со счётом 6:2, 6:4.
Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут. За весь матч россиянин выполнил 2 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Чилича 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 неиспользованный брейк-пойнт.
Для Аслана Карацева это второй титул под эгидой ATP. Ранее россиянин одержал победу на турнире в Дубае.
Марин Чилич уже был победителем «ВТБ Кубка Кремля» в 2015 году. Всего за карьеру хорват одержал победу на 19 турнирах ATP.
Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 697 тыс. Предыдущим победителем соревнований в Москве является россиянин Андрей Рублёв, который завершил борьбу в текущем розыгрыше на стадии второго круга.
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