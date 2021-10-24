Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Аслан Карацев стал победителем Кубка Кремля

Аслан Карацев стал победителем Кубка Кремля
Комментарии

Российский теннисист Аслан Карацев обыграл хорвата Марина Чилича в финальном матче «ВТБ Кубка Кремля» со счётом 6:2, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут. За весь матч россиянин выполнил 2 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Чилича 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 неиспользованный брейк-пойнт.

Для Аслана Карацева это второй титул под эгидой ATP. Ранее россиянин одержал победу на турнире в Дубае.

Марин Чилич уже был победителем «ВТБ Кубка Кремля» в 2015 году. Всего за карьеру хорват одержал победу на 19 турнирах ATP.

Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 697 тыс. Предыдущим победителем соревнований в Москве является россиянин Андрей Рублёв, который завершил борьбу в текущем розыгрыше на стадии второго круга.

Кубок Кремля (м). Финал
24 октября 2021, воскресенье. 17:45 МСК
Марин Чилич
41
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Аслан Карацев
22
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Карацев — 10-й чемпион Кубка Кремля из России! А с понедельника он впервые будет в топ-20 Карацев — 10-й чемпион Кубка Кремля из России! А с понедельника он впервые будет в топ-20
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021