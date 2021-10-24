Синнер выиграл четвёртый титул ATP в 2021 году, сравнявшись с Джоковичем и Медведевым

Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл Диего Шварцмана из Аргентины в финальном матче турнира в Антверпене со счётом 6:2, 6:2. Для 20-летнего теннисиста это уже четвёртый титул ATP в этом году. Столько же на своём счету имеют серб Новак Джокович, россиянин Даниил Медведев и немец Александр Зверев.

Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. За всю игру Синнер подал 8 эйсов, сделал 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. Шварцман не выполнил ни одной подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и не использовал ни один из двух брейк-пойнтов.

Ранее в этом году итальянец одерживал победы на турнирах в Софии (Болгарии), Вашингтоне (США) и Мельбурне (Австралия). Всего на счету Синнера 5 титулов ATP.

Диего Шварцман за свою карьеру одержал победу на четырёх турнирах под эгидой ATP.