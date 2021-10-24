«Для меня это очень значимый турнир». Карацев прокомментировал победу на Кубке Кремля

Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал победу в финальном матче «ВТБ Кубка Кремля» с хорватом Марином Чиличем. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

«Этот турнир очень значим для меня. Я ездил сюда с папой юниором, а потом много раз играл квалификацию, много раз пробивался в основу, но дальше второго круга не проходил. Безусловно, моя мечта сбылась.



Я фокусировался на первой подаче. Но и когда был второй мяч, то тоже много важных мячей вытащил.



Посвящаю свою победу прежде всего своей семье — родителям: папе и маме, сестре, своей команде, моим друзьям. Все за меня болели. Всем спасибо за поддержку!» — передаёт слова Карацева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Для Аслана Карацева это второй титул под эгидой ATP. Ранее россиянин одержал победу на турнире в Дубае.