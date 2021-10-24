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Чилич прокомментировал поражение в финале Кубка Кремля

Чилич прокомментировал поражение в финале Кубка Кремля
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Хорватский теннисист Марин Чилич прокомментировал поражение в финальном матче «ВТБ Кубка Кремля» с россиянином Асланом Карацевым (2:6, 4:6).

«Это мой третий финал в Москве. Конечно, поздравляю Аслана. Потрясающая неделя, потрясающая история твоего успеха в этом году — источник вдохновения для любителей тенниса. Последние 19 месяцев мы живём в тяжёлых условиях, и каждый турнир, который проводится, это большое достижение.

Спасибо моему тренеру, моей команде. Благодаря вам я показал отличные результаты. С нетерпением жду возможности показать отличный теннис в концовке сезона», — передаёт слова Чилича корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Для Аслана Карацева это второй титул под эгидой ATP. Ранее россиянин одержал победу на турнире в Дубае.

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