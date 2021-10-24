Аслан Карацев стал 10-м россиянином, завоевавшим Кубок Кремля в одиночном разряде
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В третий раз подряд московский турнир «ВТБ Кубок Кремля» в мужском одиночном разряде выиграл россиянин. Вслед за Кареном Хачановым (2018) и Андреем Рублёвым (2019) заветный трофей завоевал и Аслан Карацев. Всего же Карацев стал 10-м россиянином, выигравшим Кубок Кремля среди мужчин.
Все россияне-чемпионы Кубка Кремля (10):
1. Евгений Кафельников – 5 (1997-2001),
2. Николай Давыденко – 3 (2004, 2006, 2007),
3. Андрей Черкасов – 2 (1990, 1991),
4. Александр Волков – 1 (1994),
5. Игорь Андреев – 1 (2005),
6. Игорь Куницын – 1 (2008),
7. Михаил Южный – 1 (2009),
8. Карен Хачанов – 1 (2018),
9. Андрей Рублёв – 1 (2019),
10. Аслан Карацев – 1 (2021).
1. Евгений Кафельников – 5 (1997-2001),
2. Николай Давыденко – 3 (2004, 2006, 2007),
3. Андрей Черкасов – 2 (1990, 1991),
4. Александр Волков – 1 (1994),
5. Игорь Андреев – 1 (2005),
6. Игорь Куницын – 1 (2008),
7. Михаил Южный – 1 (2009),
8. Карен Хачанов – 1 (2018),
9. Андрей Рублёв – 1 (2019),
10. Аслан Карацев – 1 (2021).
В финале Кубка Кремля – 2021 Карацев за 1 час 18 минут обыграл хорвата Марина Чилича со счётом 6:2, 6:4.
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