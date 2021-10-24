Аслан Карацев стал 10-м россиянином, завоевавшим Кубок Кремля в одиночном разряде

В третий раз подряд московский турнир «ВТБ Кубок Кремля» в мужском одиночном разряде выиграл россиянин. Вслед за Кареном Хачановым (2018) и Андреем Рублёвым (2019) заветный трофей завоевал и Аслан Карацев. Всего же Карацев стал 10-м россиянином, выигравшим Кубок Кремля среди мужчин.

Все россияне-чемпионы Кубка Кремля (10):

1. Евгений Кафельников – 5 (1997-2001),

2. Николай Давыденко – 3 (2004, 2006, 2007),

3. Андрей Черкасов – 2 (1990, 1991),

4. Александр Волков – 1 (1994),

5. Игорь Андреев – 1 (2005),

6. Игорь Куницын – 1 (2008),

7. Михаил Южный – 1 (2009),

8. Карен Хачанов – 1 (2018),

9. Андрей Рублёв – 1 (2019),

10. Аслан Карацев – 1 (2021).

В финале Кубка Кремля – 2021 Карацев за 1 час 18 минут обыграл хорвата Марина Чилича со счётом 6:2, 6:4.