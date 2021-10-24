Аслан Карацев: цель стоит попасть на Турин. Шансы есть

Российский теннисист Аслан Карацев отреагировал на попадание в топ-20 рейтинга АТР после победы на турнире «ВТБ Кубок Кремля» и рассказал о своих дальнейших целях.
«Знал после полуфинала, что вошёл в двадцать, но утвердил это только после победы. Долго к этому шёл, это было целью с середины года. Это случилось, и я очень рад. По игре чувствовал себя комфортно, нервы только в конце играли. Чуть не упустил подачу при 5:4, но собрался и завершил матч.
Какие ещё цели? Цель стоит попасть на Турин. Буду стараться изо всех сил. Будет видно, попаду или нет. Шансы есть. Себя чувствую не совсем свежим, но уверенность и игра есть. Осталось доиграть эти турниры и играть так, как я играю», — приводит слова Карацева пресс-служба Кубка Кремля.
В Турине с 14 по 21 ноября пройдёт Итоговый чемпионат АТР.
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