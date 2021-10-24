Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кафельников объяснил, в каком случае Карацев попадёт на Итоговый турнир АТР

Кафельников объяснил, в каком случае Карацев попадёт на Итоговый турнир АТР
Комментарии

Олимпийский чемпион, пятикратный победитель московского турнира Евгений Кафельников прокомментировал победу Аслана Карацева в «ВТБ Кубке Кремля».

«Безумно рад за Аслана Карацева. Он победил, несмотря на то что прилетел из Америки, из другого часового пояса. Он молодец, я искренне рад за него. Его прошлые усилия окупились, сегодня он выиграл титул. Молодец.

Сможет ли он попасть на Итоговый турнир? Сложно сказать. В теории всё возможно. Если он выиграет в Санкт-Петербурге и Париже, то почему бы и нет. Я думаю, он сам подмечает, что этот сезон для него удачный. Только удачи и успехов ему можно пожелать», — приводит слова Кафельникова «Матч ТВ».

В финале Кубка Кремля – 2021 Карацев обыграл двукратного чемпиона турнира хорвата Марина Чилича — 6:2, 6:4.

Карацев — 10-й чемпион Кубка Кремля из России! А с понедельника он впервые будет в топ-20 Карацев — 10-й чемпион Кубка Кремля из России! А с понедельника он впервые будет в топ-20
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021