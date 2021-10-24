Кафельников объяснил, в каком случае Карацев попадёт на Итоговый турнир АТР

Олимпийский чемпион, пятикратный победитель московского турнира Евгений Кафельников прокомментировал победу Аслана Карацева в «ВТБ Кубке Кремля».
«Безумно рад за Аслана Карацева. Он победил, несмотря на то что прилетел из Америки, из другого часового пояса. Он молодец, я искренне рад за него. Его прошлые усилия окупились, сегодня он выиграл титул. Молодец.
Сможет ли он попасть на Итоговый турнир? Сложно сказать. В теории всё возможно. Если он выиграет в Санкт-Петербурге и Париже, то почему бы и нет. Я думаю, он сам подмечает, что этот сезон для него удачный. Только удачи и успехов ему можно пожелать», — приводит слова Кафельникова «Матч ТВ».
В финале Кубка Кремля – 2021 Карацев обыграл двукратного чемпиона турнира хорвата Марина Чилича — 6:2, 6:4.
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