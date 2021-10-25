Мартина Навратилова: какой удивительный подъём Карацева — молодец!

Бывшая первая ракетка мира, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова похвалила россиянина Аслана Карацева после победы на «ВТБ Кубке Кремля».

«Какой удивительный подъём Карацева — молодец» — написала Навратилова в своём «твиттере».

В финальном матче соревнований россиянин оказался сильнее хорвата Марина Чилич — 6:2, 6:4.

Для Аслана Карацева это второй титул под эгидой ATP. Ранее россиянин одержал победу на турнире в Дубае.



Марин Чилич уже был победителем «ВТБ Кубка Кремля» в 2015 году. Всего за карьеру хорват одержал победу на 19 турнирах ATP.



Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 697 тыс. Предыдущим победителем соревнований в Москве является россиянин Андрей Рублёв, который завершил борьбу в текущем розыгрыше на стадии второго круга.