Мартина Навратилова: какой удивительный подъём Карацева — молодец!

Бывшая первая ракетка мира, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова похвалила россиянина Аслана Карацева после победы на «ВТБ Кубке Кремля».
«Какой удивительный подъём Карацева — молодец» — написала Навратилова в своём «твиттере».
В финальном матче соревнований россиянин оказался сильнее хорвата Марина Чилич — 6:2, 6:4.
Для Аслана Карацева это второй титул под эгидой ATP. Ранее россиянин одержал победу на турнире в Дубае.
Марин Чилич уже был победителем «ВТБ Кубка Кремля» в 2015 году. Всего за карьеру хорват одержал победу на 19 турнирах ATP.
Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 697 тыс. Предыдущим победителем соревнований в Москве является россиянин Андрей Рублёв, который завершил борьбу в текущем розыгрыше на стадии второго круга.
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