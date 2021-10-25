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Шамиль Тарпищев отреагировал на разгромное поражение «Спартака» от «Зенита» со счётом 1:7

Шамиль Тарпищев отреагировал на разгромное поражение «Спартака» от «Зенита» со счётом 1:7
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Президент Федерации тенниса России, болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение любимого клуба в матче Российской Премьер-Лиги. «Спартак» на выезде проиграл «Зениту» со счётом 1:7.

«У «Спартака» было много дыр в защите. Индивидуально сильных игроков у питерцев было больше, чем у гостей. Чистых командных действий было очень мало. «Зенит» по всем компонентам, и в коллективной игре, смотрелся намного лучше и интереснее. Поэтому результат не имеет значения, 2:1 или 7:1, «Зенит» просто был сильнее и всё.

Красно-белым надо разбираться и понять, что происходит внутри команды, в этом главная проблема. Точно не в тренере дело. Реально, никто сейчас не понимает, как руководство может отреагировать на поражения клуба. Но точно скажу, нет системы в управлении, поэтому и такая проблема сейчас», — приводит слова Тарпищева Metaratings.

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