Шамиль Тарпищев отреагировал на разгромное поражение «Спартака» от «Зенита» со счётом 1:7

Президент Федерации тенниса России, болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение любимого клуба в матче Российской Премьер-Лиги. «Спартак» на выезде проиграл «Зениту» со счётом 1:7.
«У «Спартака» было много дыр в защите. Индивидуально сильных игроков у питерцев было больше, чем у гостей. Чистых командных действий было очень мало. «Зенит» по всем компонентам, и в коллективной игре, смотрелся намного лучше и интереснее. Поэтому результат не имеет значения, 2:1 или 7:1, «Зенит» просто был сильнее и всё.
Красно-белым надо разбираться и понять, что происходит внутри команды, в этом главная проблема. Точно не в тренере дело. Реально, никто сейчас не понимает, как руководство может отреагировать на поражения клуба. Но точно скажу, нет системы в управлении, поэтому и такая проблема сейчас», — приводит слова Тарпищева Metaratings.
- 25 октября 2021
-
09:06
-
00:33
-
00:08
- 24 октября 2021
-
23:19
-
22:31
-
22:17
-
21:46
-
21:24
-
21:08
-
20:36
-
20:20
-
19:14
-
19:05
-
18:58
-
18:55
-
18:24
-
17:36
-
17:15
-
16:50
-
16:37
-
15:00
-
14:52
-
14:44
-
14:32
-
14:28
-
12:35
-
10:41
-
00:30
-
00:14
- 23 октября 2021
-
23:37
-
22:24
-
22:11
-
21:46
-
21:38
-
21:30