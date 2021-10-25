Аслан Карацев дебютировал в топ-20 рейтинга АТР

В обновлённом рейтинге ATP от 25 октября российский теннисист Аслан Карацев поднялся на 19-ю строчку, обновив свой личный рекорд. Норвежец Каспер Рууд стал восьмой ракеткой мира.



Лидерство сохранил серб Новак Джокович. Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на второй позиции.



Рейтинг АТР. 25 октября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 430.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9630.

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 7930.

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6680.

5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 5635.

6 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 5560.

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4688.

8 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 3615.

9 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3815

10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 3378

…

19 (22). Аслан Карацев (Россия) — 2392…

30 (30). Карен Хачанов (Россия) — 1696.