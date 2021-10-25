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Аслан Карацев дебютировал в топ-20 рейтинга АТР

Аслан Карацев дебютировал в топ-20 рейтинга АТР
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В обновлённом рейтинге ATP от 25 октября российский теннисист Аслан Карацев поднялся на 19-ю строчку, обновив свой личный рекорд. Норвежец Каспер Рууд стал восьмой ракеткой мира.

Лидерство сохранил серб Новак Джокович. Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на второй позиции.

Рейтинг АТР. 25 октября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 430.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9630.
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 7930.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6680.
5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 5635.
6 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 5560.
7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4688.
8 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 3615.
9 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3815
10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 3378

19 (22). Аслан Карацев (Россия) — 2392…
30 (30). Карен Хачанов (Россия) — 1696.

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