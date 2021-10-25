«Я хочу выиграть Кубок Дэвиса, но настоящий». Зверев отказался от участия в турнире
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Немецкий теннисист Александр Зверев заявил, что не собирается выступать на Кубке Дэвиса. По словам Зверева, новый формат, который ввели два года назад, оказался неудачным и его нужно изменить.
«Формат надо изменить. И я придерживаюсь этого. Я тот, кто держит своё слово. Я хочу выиграть Кубок Дэвиса. Но я хочу выиграть настоящий Кубок Дэвиса», — приводит слова спортсмена издание Tennis World USA.
Финальная часть Кубка Дэвиса 2021 года пройдёт в Австрии, Испании и Италии с 25 ноября по 5 декабря. Германия попала в группу F вместе с национальными командами Сербии и Австрии. Что касается сборной России, то она попала в группу A, соперниками будут Испания и Эквадор. Действующим победителем турнира является сборная Испании.
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