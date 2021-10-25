Карацев приблизился к конкурентам в чемпионской гонке ATP. Синнер пробился в топ-10

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 25 октября существенных изменений не произошло. Британец Кэмерон Норри уступил 10-ю строчку итальянцу Яннику Синнеру, тогда как лидерство продолжает сохранять серб Новак Джокович. В топ-10 входят россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв.
В то же время Рублёв даже после неудачного выступления на турнире «ВТБ Кубок Кремля» сумел квалифицироваться на Итоговый турнир АТР. Продолжает сохранять шансы на то, чтобы попасть на ATP Finals, и Аслан Карацев.
Чемпионская гонка ATP. 25 октября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8370.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 6470.
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5650.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 5095.
5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 4165.
6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 4000.
7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 3015.
8 (8). Рафаэль Надаль (Испания) — 2985.
9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 2955.
10 (11). Янник Синнер (Италия) — 2845.
11 (10). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2840.
12 (12). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2330.
13 (13). Аслан Карацев (Россия) — 2280
…
23 (28). Карен Хачанов (Россия) — 1330.
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