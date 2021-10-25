Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карацев приблизился к конкурентам в чемпионской гонке ATP. Синнер пробился в топ-10

Карацев приблизился к конкурентам в чемпионской гонке ATP. Синнер пробился в топ-10
Комментарии

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 25 октября существенных изменений не произошло. Британец Кэмерон Норри уступил 10-ю строчку итальянцу Яннику Синнеру, тогда как лидерство продолжает сохранять серб Новак Джокович. В топ-10 входят россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

В то же время Рублёв даже после неудачного выступления на турнире «ВТБ Кубок Кремля» сумел квалифицироваться на Итоговый турнир АТР. Продолжает сохранять шансы на то, чтобы попасть на ATP Finals, и Аслан Карацев.

Чемпионская гонка ATP. 25 октября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8370.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 6470.
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5650.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 5095.
5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 4165.
6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 4000.
7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 3015.
8 (8). Рафаэль Надаль (Испания) — 2985.
9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 2955.
10 (11). Янник Синнер (Италия) — 2845.
11 (10). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2840.
12 (12). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2330.
13 (13). Аслан Карацев (Россия) — 2280

23 (28). Карен Хачанов (Россия) — 1330.

«Не знал, что Надаль меня обошёл». Андрей Рублёв назвал главную цель на концовку сезона «Не знал, что Надаль меня обошёл». Андрей Рублёв назвал главную цель на концовку сезона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021