Контавейт ворвалась в топ-10 чемпионской гонки WTA, Павлюченкова поднялась на 12-ю строчку

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 25 октября греческая теннисистка Мария Саккари поднялась на пятую строчку, эстонка Анетт Контавейт — на десятую.



Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, поднялась на одну позицию и стала 12-й. Отметим, что четыре лучшие теннисистки гонки уже квалифицировались на Итоговый чемпионат WTA.



Чемпионская гонка WTA. 25 октября

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6411.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 4768.

3 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4518.

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 4036.

5 (6). Мария Саккари (Греция) — 3341.

6 (5). Ига Свёнтек (Польша) — 3226.

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3195.

8 (8). Паула Бадоса (Испания) — 3112.

9 (9). Онс Жабер (Тунис) — 3020.

10 (15). Анетт Контавейт (Эстония) — 2881.

…

12 (13). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2548…

21 (21). Дарья Касаткина (Россия) — 2096…

29 (29). Вероника Кудерметова (Россия) — 1795…

36 (44). Екатерина Александрова (Россия) — 1426…

40 (38). Людмила Самсонова (Россия) — 1347…

58 (58). Анастасия Потапова (Россия) — 776…

74 (73). Вера Звонарёва (Россия) — 661…

77 (77). Варвара Грачёва (Россия) — 637…

86 (93). Анна Калинская (Россия) — 546…

98 (95). Камилла Рахимова (Россия) — 455.

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