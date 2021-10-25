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Контавейт ворвалась в топ-10 чемпионской гонки WTA, Павлюченкова поднялась на 12-ю строчку

Контавейт ворвалась в топ-10 чемпионской гонки WTA, Павлюченкова поднялась на 12-ю строчку
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В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 25 октября греческая теннисистка Мария Саккари поднялась на пятую строчку, эстонка Анетт Контавейт — на десятую.

Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, поднялась на одну позицию и стала 12-й. Отметим, что четыре лучшие теннисистки гонки уже квалифицировались на Итоговый чемпионат WTA.

Чемпионская гонка WTA. 25 октября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6411.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 4768.
3 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4518.
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 4036.
5 (6). Мария Саккари (Греция) — 3341.
6 (5). Ига Свёнтек (Польша) — 3226.
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3195.
8 (8). Паула Бадоса (Испания) — 3112.
9 (9). Онс Жабер (Тунис) — 3020.
10 (15). Анетт Контавейт (Эстония) — 2881.

12 (13). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2548…
21 (21). Дарья Касаткина (Россия) — 2096…
29 (29). Вероника Кудерметова (Россия) — 1795…
36 (44). Екатерина Александрова (Россия) — 1426…
40 (38). Людмила Самсонова (Россия) — 1347…
58 (58). Анастасия Потапова (Россия) — 776…
74 (73). Вера Звонарёва (Россия) — 661…
77 (77). Варвара Грачёва (Россия) — 637…
86 (93). Анна Калинская (Россия) — 546…
98 (95). Камилла Рахимова (Россия) — 455.

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