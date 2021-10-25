Карацев — о дебюте в топ-20: ставил такую цель перед собой и командой

Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал свой дебют в топ-20 рейтинга АТР. Победа на соревнованиях «ВТБ Кубок Кремля» позволила ему стать 19-й ракеткой мира.



«Я знал, что после полуфинала на «ВТБ Кубок Кремля» я поднимаюсь в топ-20, и я подтвердил это победой в финале. Я действительно дебютирую в топ-20. Я ставил перед собой такую цель с командой. Это случилось сейчас, и я очень рад этому», — цитирует Аслана официальный сайт Кубка Кремля.



Напомним, в финальном матче московского турнира категории АТР-250 россиянин оказался сильнее двукратного чемпиона соревнований хорвата Марина Чилича — 6:2, 6:4.



Ранее Аслан заявил о желании пробиться и на Итоговый турнир АТР в Турине. В чемпионкой гонке уроженец Владикавказа располагается на 13-й строчке.

Новость по теме Карацев приблизился к конкурентам в чемпионской гонке ATP. Синнер пробился в топ-10