Маррей: даже с «металлическими» бёдрами я могу конкурировать с игроками топ-5. Потрясающе

Британский теннисист Энди Маррей подвёл итоги второй половины 2021 года. В настоящее время двукратный олимпийский чемпион является 156-й ракеткой мира.
«После завершения травяного сезона и вплоть до Открытого чемпионата США я играл здорово. На US Open и вовсе было здорово и с тех пор уровень моего тенниса лишь повышался. Да, он не был идеальным, но в большем количестве матчей я имел все шансы на победу.
В целом это потрясающе — даже с «металлическими» бёдрами я могу конкурировать с представителями топ-5 рейтинга ATP. Не думаю, что есть много теннисистов, которые были бы способны на подобное. Горжусь собой, но путь не завершён — я всё ещё хочу вернуться хотя бы примерно на тот уровень, на котором был ранее», — цитирует Маррея Tennis World USA.
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