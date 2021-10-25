Тарпищев: Александрова на Кубке Кремля сыграла в свой лучший теннис. Двух очков не хватило

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Екатерины Александровой в финале турнира ВТБ Кубок Кремля. Анетт Контавейт победила Александрову со счётом 6:4, 4:6, 5:7.

«Александрова сыграла в свой лучший теннис. Она играет плоскими ударами, от этого любое психологическое напряжение даёт срыв. Нет вариантов варьировать состояние, играет на грани риска всегда. Когда эмоции захлёстывают, идёт брак.

Когда было 4:0 во втором сете, надо было просто вторым мячом подать первую подачу, а у неё происходил срыв. Но это её лучший турнир, двух очков не хватило. Соперница обыграла её в финале за счёт терпения и надёжности», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

