Тарпищев: Карацев по приёму в топ-5, сыграл здорово. На Итоговый попасть будет тяжело

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Аслана Карацева в финале турнира ВТБ Кубок Кремля. Карацев победил Марина Чилича со счётом 6:2, 6:4.
«Карацев сыграл очень здорово. Чилич хорошо подаёт, Карацев принимает близко к задней линии первый мяч. По приёму Карацев находится в первой пятёрке, он не дал Чиличу преимущества в атаке. За счёт приёма позиционные атаки хорвата были одинаковыми, а на задней линии Аслан был мощнее. Заставлял Марина играть на растяжках, времени не хватало подойти к мячу, Карацев его этого лишил. Сыграл хорошо и чистенько.
Попасть в Турин на Итоговый ему будет сложно. В восьмёрку попасть будет тяжело, надо выиграть «Мастерс» в Париже», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 25 октября 2021
-
13:50
-
13:29
-
13:29
-
13:24
-
12:49
-
11:51
-
11:05
-
11:05
-
10:37
-
10:31
-
10:20
-
10:05
-
09:52
-
09:37
-
09:34
-
09:26
-
09:06
-
00:33
-
00:08
- 24 октября 2021
-
23:19
-
22:31
-
22:17
-
21:46
-
21:24
-
21:08
-
20:36
-
20:20
-
19:14
-
19:05
-
18:58
-
18:55
-
18:24
-
17:36
-
17:15
-
16:50