Тарпищев: Карацев по приёму в топ-5, сыграл здорово. На Итоговый попасть будет тяжело

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Аслана Карацева в финале турнира ВТБ Кубок Кремля. Карацев победил Марина Чилича со счётом 6:2, 6:4.

«Карацев сыграл очень здорово. Чилич хорошо подаёт, Карацев принимает близко к задней линии первый мяч. По приёму Карацев находится в первой пятёрке, он не дал Чиличу преимущества в атаке. За счёт приёма позиционные атаки хорвата были одинаковыми, а на задней линии Аслан был мощнее. Заставлял Марина играть на растяжках, времени не хватало подойти к мячу, Карацев его этого лишил. Сыграл хорошо и чистенько.

Попасть в Турин на Итоговый ему будет сложно. В восьмёрку попасть будет тяжело, надо выиграть «Мастерс» в Париже», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.