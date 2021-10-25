Даниил Медведев: думаю, Артём Дзюба согласится, что Роналду и Месси чуть лучше него

Вторая ракетка мира Даниил Медведев поделился мнением о нападающем футбольного клуба «Зенит» Артёме Дзюбе, оценив, в частности, его теннисные навыки. Также Медведев сравнил Дзюбу со знаменитыми футболистами Криштиану Роналду и Лионелем Месси.
«Подаёт он хорошо. Не знаю, во сколько лет он начал играть, но часто любителям не нравится подавать сверху — им страшно, и они подают снизу. А Артём прям хорошо подаёт, попадает.
Думаю, Артём со мной согласится, что Криштиану и Месси чуть лучше него в футболе. Артём — великий спортсмен по российским меркам. Он старается работать на второй подаче. Видимо, кто-то ему отдельно сказал об этом, а он решил попробовать. Зачем? Чтобы обыграть кого-то из своих друзей.
В чём Артёму нужно прибавить? Честно — во всём. Если он хочет быть самым крутым футболистом-теннисистом, то ему надо много играть — всё свободное время, что у него есть», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».
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