Донской проиграл в финале квалификации турнира в Санкт-Петербурге
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Российский теннисист Евгений Донской проиграл в финале квалификации турнира ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия), который завершится 31 октября. В решающем матче Донской в трёх сетах уступил представителю Нидерландов Ботику Ван де Зандсхулпу со счётом 7:5, 3:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 52 минуты.
Донской 5 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. На счету его соперника 9 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 использованных брейк-пойнтов из 6.
Призовой фонд соревнований в северной столице составил $ 863 705. Действующим чемпионом St. Petersburg Open является российский теннисист Андрей Рублёв. В финале прошлогоднего розыгрыша он в двух партиях обыграл хорвата Борну Чорича — 7:6 (7:5), 6:4.
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