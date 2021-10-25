Рублёв допустил, что может проиграть в первом же матче на турнире в Санкт-Петербурге

Вторая ракетка России Андрей Рублёв поделился ожиданиями от выступления на турнире в Санкт-Петербурге. Будучи первым сеяном, защиту титула он начнёт со второго круга — его первым соперником станет победитель матча Ласло Джере (Сербия) — Илья Ивашко (Беларусь).
«Далеко по сетке не загадываю. На прошлой неделе я сразу вылетел. Учитывая моего соперника по первому матчу в Петербурге, не исключено, что история повториться. Не хочу загадывать, хочу подготовиться к матчу по максимуму и сделать всё от меня зависящее.
По Джере что-то сказать тяжело — я играл с ним очень давно. Знаю, что он может играть очень хорошо, может проводить сильные матчи. Про Илюху Ивашко — он здорово играет. Намного лучше своего места в рейтинге. Вижу, как он старается и прогрессирует. Мы близкие друзья, часто находимся вместе. У него сейчас самый высокий рейтинг в карьере, но он будет ещё выше», — цитирует Рублёва «РИА Новости Спорт».
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