Рублёв — о втором подряд Итоговом турнире: в следующем сезоне хочется только прибавлять

Вторая ракетка России Андрей Рублёв поделился эмоциями от квалификации на Итоговый турнир АТР.
«Попадание на ATP Finals два года подряд означает то, что я работаю в правильном направлении, значит, получился успешный сезон, потому что для всех игроков это одна из самых важных целей. Это очень трудно сделать, а у меня получается уже два года подряд. Это показатель того, что двигаюсь в правильном направлении.
Очень хочется подойти к турниру в максимально хорошей форме. Мотивация очень большая, уже не так переживаю, как сложатся эти недели, потому что на данный момент для меня это уже не о Турине, а в целом: хочется ещё больше прогрессировать, чтобы и в следующем сезоне не сбавлять обороты, а только прибавлять», — цитирует Рублёва «Матч ТВ».
Напомним, на Итоговом турнире АТР могут выступить сразу три россиянина. Даниил Медведев и Андрей Рублёв уже гарантировали себе путёвку в Турин, тогда как Аслан Карацев всё ещё продолжает борьбу за место в восьмёрке лучших теннисистов по итогам сезона.
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