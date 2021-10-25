Даниил Медведев ответил, боится ли больше не выиграть турнир «Большого шлема»

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев ответил, боится ли, что больше не сможет выиграть турнир «Большого шлема». Ранее Медведев стал чемпионом US Open – 2021, в финале обыграв первую ракетку мира серба Новака Джоковича.
«Нет, у меня никогда не было такого страха – даже с первым турниром «Большого шлема». Потому что я делаю всё от себя возможное, стараюсь изо всех сил. Соответственно, я знаю, что, когда закончу – в 35, 40, 32, неизвестно – я не буду оглядываться и думать: «Даня, почему ты не сделал большего?». Потому что я и так делаю всё возможное.
Я знаю, что неважно чего я добьюсь – это будет мой максимум. И даже если в какой-то момент я мог что-то сделать по-другому, то значит, что в тот момент считал, что так будет лучше. Мы жизнь два раза пережить не сможет, поэтому никаких сожалений», — сказал Медведев в эфире «Матч ТВ».
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