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Даниил Медведев ответил, боится ли больше не выиграть турнир «Большого шлема»

Даниил Медведев ответил, боится ли больше не выиграть турнир «Большого шлема»
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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев ответил, боится ли, что больше не сможет выиграть турнир «Большого шлема». Ранее Медведев стал чемпионом US Open – 2021, в финале обыграв первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

«Нет, у меня никогда не было такого страха – даже с первым турниром «Большого шлема». Потому что я делаю всё от себя возможное, стараюсь изо всех сил. Соответственно, я знаю, что, когда закончу – в 35, 40, 32, неизвестно – я не буду оглядываться и думать: «Даня, почему ты не сделал большего?». Потому что я и так делаю всё возможное.

Я знаю, что неважно чего я добьюсь – это будет мой максимум. И даже если в какой-то момент я мог что-то сделать по-другому, то значит, что в тот момент считал, что так будет лучше. Мы жизнь два раза пережить не сможет, поэтому никаких сожалений», — сказал Медведев в эфире «Матч ТВ».

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