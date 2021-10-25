Даниил Медведев: если честно, мне совершенно пофиг, какая у меня техника

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев оценил свою своеобразную технику игры.
«Насколько я знаю, в детстве я был совершенно непластичным, но за счёт этого и образовалась такая техника. И я думаю, что после лет 14-16 технику почти невозможно поменять, можно только какие-то базовые вещи добавлять. Поэтому оставалось играть так и просто стараться попадать в корт. У меня получается, и я честно скажу – мне совершенно пофиг, какая у меня техника.
Я встречался два дня назад с Игорем Челышевым, с которым мы работали в детстве. Мне стало интересно, и я прямо его спросил: «Когда я был маленький, как я играл? А то я не помню». Он мне сказал, что я какахи кидал и бегал. И смешно то, что в каком-то смысле ничего не поменялось, просто удары стали плотнее, подача стала лучше. У меня и осталось то, что я умею попасть в нужную точку в нужный момент, тут даже техника не важна, это просто задача тенниса – попасть», — сказал Медведев в эфире «Матч ТВ».
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